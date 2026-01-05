Eksperdid: osalusoptioonide maksueelis on magus, kuid võib peita üllatusi
Üheks viisiks töötaja motivatsiooni tõsta on osalusoptsioonid. Nende suurim eelis peitub maksustamises, kirjutavad Ernst&Youngi Eesti raamatupidamisteenuste osakonna mänedžer Kaia Tuvike ja vanemkonsultant Jane Svilberg.
Töötajate osalusoptsioonid on viimase kümnendi jooksul kujunenud Eesti idufirmades oluliseks motivatsioonivahendiks. Nende populaarsus on märkimisväärselt kasvanud alates 2011. aastast, kui jõustus maksusoodustus, mis võimaldab osalust anda soodustingimustel ilma erisoodustusmaksuta.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?