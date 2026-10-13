Juhtimiskriis terendab? Noored ei taha saada tippjuhiks

Nüüd tulevad nad 14. oktoobri õhtul Äripäeva, et arutada noorte juhtide klubi liikmetega, kas tandemjuhtimine kõnetab neid ning kuivõrd erinev on põlvkondadevaheline nägemus tippjuhi ametist.

Oselein ütles tänavu kevadel juhtimiskonverentsil, et tandemjuhtimine võiks olla noortele inspiratsioon, et sa saad olla sellel teekonnal kahekesi ‒ jagada vastutust ja koormat. Kui juht ei pea üksi tegelema korraga saja asjaga, jääb talle aega ja ruumi oma tegeliku potentsiaali arendamiseks, selle asemel et olla lihtsalt generalist, kes ainult kustutab tulekahjusid.

Tandemjuhtimise peamine eelis ongi Piusi sõnul koormuse jagamine ja paremad otsused, sest kaks juhti märkavad erinevaid asju ja täiendavad üksteise oskusi. See pakub juhile asendamatut psühholoogilist tuge ja võimalust päriselt puhata, hoides nii ära kiiret läbipõlemist.

Kõik üritused toimuvad eksklusiivselt ainult noorte juhtide klubi liikmetele ja neid kusagil üle ei kanta.

Noorte juhtide klubi eesmärk on tuua kokku noored juhid, et leida sarnaselt mõtlevaid inimesi ja saada praktilisi teadmisi kogenumatelt. Klubi käib koos korra kuus. Igal korral on üks esineja ja/või praktiline töötuba. Novembris lähme külla Bolti kontorisse, kus kohtume Bolti ühe asutaja Martin Villiguga. Detsembris kohtume Tallinki juhatuse liikme Elise Nassariga, kellega vestleme teekonnast laevanduse tippu ja uurime tema kogemuse põhjal, kuidas tekib noorel juhil autoriteet. Jaanuaris tuleb noori juhte koolitama Produktiivsusklubi koolitusega ”Fookus kui noore juhi konkurentsieelis”. Liitumis- ja lisainfot leiad SIIT

See klubi on sulle, kui: