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Juhtimiskriis terendab? Noored ei taha saada tippjuhiks

Uuringud näitavad, et koguni 70–80% Z-põlvkonnast ei soovi saada tippjuhiks. Arutame juba kolmapäeval Äripäeva noorte juhtide klubis, kas see vastab tõele ja mis võiks probleemi lahendada.
Pärnu Juhtimiskonverents 2026. Tandemjuhtimisest vestlesid Metsa Collection AI kaasasutaja Triin Oselein ja Sol Balticsi juht Rinel Pius.
  • Pärnu Juhtimiskonverents 2026. Tandemjuhtimisest vestlesid Metsa Collection AI kaasasutaja Triin Oselein ja Sol Balticsi juht Rinel Pius.
  • Foto: Andras Kralla
Tänapäeva noored ei ole enam valmis ohverdama oma vaimset tervist juhatuse esimehe tooli nimel, ütles Pärnu Juhtimiskonverentsil Metsa AI kaasasutaja Triin Oselein.
“Mitte see, et nad ei taha võtta vastutust ja viia ellu vägevaid asju, vaid nad ei taha töötada selliselt, nagu meie oleme töötanud tippjuhtidena,” tõdes Oselein.
Tandemjuhtimine võiks pakkuda neile väljapääsu. Oselein ja Sol Balticsi juht Rinel Pius uurisid seda teemat oma magistritöös.
Nüüd tulevad nad 14. oktoobri õhtul Äripäeva, et arutada noorte juhtide klubi liikmetega, kas tandemjuhtimine kõnetab neid ning kuivõrd erinev on põlvkondadevaheline nägemus tippjuhi ametist.
Oselein ütles tänavu kevadel juhtimiskonverentsil, et tandemjuhtimine võiks olla noortele inspiratsioon, et sa saad olla sellel teekonnal kahekesi ‒ jagada vastutust ja koormat. Kui juht ei pea üksi tegelema korraga saja asjaga, jääb talle aega ja ruumi oma tegeliku potentsiaali arendamiseks, selle asemel et olla lihtsalt generalist, kes ainult kustutab tulekahjusid.
Tandemjuhtimise peamine eelis ongi Piusi sõnul koormuse jagamine ja paremad otsused, sest kaks juhti märkavad erinevaid asju ja täiendavad üksteise oskusi. See pakub juhile asendamatut psühholoogilist tuge ja võimalust päriselt puhata, hoides nii ära kiiret läbipõlemist.
Tandemjuhtimise potentsiaalist saab lähemalt kuulda, liitudes Äripäeva noorte juhtide klubiga.
Kõik üritused toimuvad eksklusiivselt ainult noorte juhtide klubi liikmetele ja neid kusagil üle ei kanta.
Noorte juhtide klubi eesmärk on tuua kokku noored juhid, et leida sarnaselt mõtlevaid inimesi ja saada praktilisi teadmisi kogenumatelt.
Klubi käib koos korra kuus. Igal korral on üks esineja ja/või praktiline töötuba.
Novembris lähme külla Bolti kontorisse, kus kohtume Bolti ühe asutaja Martin Villiguga.
Detsembris kohtume Tallinki juhatuse liikme Elise Nassariga, kellega vestleme teekonnast laevanduse tippu ja uurime tema kogemuse põhjal, kuidas tekib noorel juhil autoriteet.
Jaanuaris tuleb noori juhte koolitama Produktiivsusklubi koolitusega ”Fookus kui noore juhi konkurentsieelis”.
Liitumis- ja lisainfot leiad SIIT.
See klubi on sulle, kui:
  • oled vanuseliselt noor juht või alles hiljuti juhiks saanud;
  • omad selget ambitsiooni kasvada juhiks, isegi kui sa praegu veel meeskonda vahetult ei juhi;
  • soovid laiendada oma professionaalset võrgustikku ja kohtuda sarnaselt mõtlevate inimestega;
  • vajad toetavat keskkonda juhtimisalaste väljakutsete arutamiseks ja ausa tagasiside saamiseks;
  • oled avatud uutele perspektiividele ja soovid õppida kogenud mentoritelt;
  • otsid praktilisi tööriistu, mida rakendada oma töös kohe.
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