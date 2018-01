General Electricu aktsia jätkab langust

General Electricu aktsiad jätkasid täna langust, sest Bank of America Merrill Lynch vähendas börsifirma reitingut, vahendab CNBC.

Täna on General Electricu (GE) aktsia odavnenud 1 protsendi võrra, 16,10 dollarini. Eelmisel nädalal kukkus aktsia allapoole 17 dollari taset, sest ootused ettevõtte kvartalitulemuste suhtes on vähenenud. Lisaks sellele teatas GE, et järgmise seitsme aasta jooksul kogutakse reservidesse 14 miljardit dollarit.

Analüütik Andrew Obin ütles investoritele saadetud kirjas, et tööstushiid vähendab tõenäoliselt 2018. aasta prognoose. Seda peaks firma tegema kolmapäeval, mil teatakse ka neljanda kvartali majandustulemused.

„Meie väljavaade peegeldab madalamaid kasumiootusi ning mitmete tütarfirmade väärtuse allahindamist,“ kirjutas Obin, kelle 12 kuu hinnasiht on aktsiale 17 dollarit. Ostusoovituse asemel andis Bank of America aktsiale neutraalse hinnangu. Viimase 12 kuu jooksul on GE aktsia kukkunud 47 protsenti.

JPMorgani analüütikud kirjutasid eelmise nädala kolmapäeval, et GE 16 dollarist hinnasihti on järjest raskem õigustada ning seda võidakse vähendada.