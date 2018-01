Börsihai: vahe liidriga väheneb

Aktsiamängu „Börsihai versus investor Toomas“ portfellid olid viimase nädalaga kerges languses, kuid vahe esikohaga vaikselt väheneb ning esikümnes kohad vahetuvad, vahendab LHV finantsportaal.

"Börsihai versus investor Toomase" XVI nädal tõi kaasa portfellide kerge languse. Kui S&P 500 indeks kasvas nädalaga 0.86%, siis portfellide keskmine tootlus oli –0,21%.

Juhtkoht on endiselt Mikk Talpsepal, kelle portfell „95%“ ei ole nädalaga uusi positsioone võtnud ning on endiselt väärt 572 610,96 eurot. Teisel kohal jätkab Lauri Meidla portfelliga „Virtual Reality“, mis tõusis nädalaga 3,71% ning jõuab iga nädalaga esikohale järjest lähemale. Kolmandal kohal on Silvia Nafthal, kelle portfell kasvas nädalaga 0,64%.

Kõige suuremat tootlust näitas esikümne mängijatest Mari-Liis Kukk, kelle portfell kasvas 5,74%, tõstes ta sellega seitsmendale kohale. Eelmise nädala 10. mängija Caroline Lasseroni portfell kasvas nädalaga 5,10%, mis tõstis ta sel nädalal kaheksandale kohale. Esikohal olev Mikk Talpsepp on valinud oma portfelliga "95%" rahas olemise, mis annab jälitajatele hea võimaluse liidriga vahet vähendada.