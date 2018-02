Ethereumi looja: krüptomaailm võib kokku kukkuda

Bitcoini järel tuntuselt ilmselt teisel kohal oleva Ethereumi üks loojatest Vitalik Buterin hoiatas kõiki krüptoinvestoreid, öeldes, et nende investeeringud võivad iga kell nulli kukkuda.

“Meeldetuletus: krüptorahad on endiselt väga uus ja hüpervolatiilne varaklass, mis võib kukkuda null iga kell. Ära panusta krüptorahadesse rohkem kui sa valmis kaotama pole,” säutsus Buterin Twitteris ja lisas, et need, kes ei suuda välja mõelda, mil viisil oma tulevikku kindlustada, peaksid kindlasti oma raha suunama traditsioonilistesse varaklasssidesse ning krüptomaailmast kauge kaarega mööda käima.

See pole esimene kord, mil Buterin on investoreid krüptomaania eest hoiatanud. Detsembris ütles Vene-Kanada päritolu Buterin krüptorahadesse investeerijatele, et nood võiksid "suureks kasvada" ning mõista, et nii-öelda pärisrahal ja krüptorahadel on siiski suur erinevus.

CoinDeski andmeil tõusis bitcoini hind eelmisel aastal 1400%. Ethereum kallines aga suisa 9000% võrra, olles kunagi alustanud 10 dollarilt.

Bitcoini hind tõusis täna üle 11 000 dollari piiri, kerkides seega 3,5%. Ethereumi hind tõusis 3%, 953 dollarini.