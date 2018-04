Subway sulgeb USA-s 500 söögikohta

Eestiski tegutsev USA frantsiisibisness Subway teatas täna, et sulgeb kodumaal USAs 500 söögikohta.

Eelmisel aastal pani Subway USAs kinni 800 söögikohta, aasta varem oli see number mõnevõrra väiksem. Ettevõte on teatanud ambitsioonikast rahvusvahelise laienemise plaanist, näiteks tahab ettevõte luua järgmisel aastal kokku enam kui 1000 söögikohta, kusjuures peamine siht on võetud Suurbritanniasse, Mehhikosse, Hiina ja Indiasse.

Subway pressiesindaja ütles CNBC-le antud intervjuus, et ettevõtte nii-öelda jalajälg Põhja-Ameerikas on järgmise kümnendi jooksul veidi vähenemas, ent selle võrra aktiivsemalt plaanitakse tegutseda rahvusvahelisel tasemel.

Subwayl on üle maailma kokku 40 000 söögikohta, mis teeb sellest suurima globaalse restoraniketi.