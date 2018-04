Tallinna Vee kasum kasvas käibest kiiremini

Tallinna Vee puhaskasum moodustas esimeses kvartalis käibest 46 protsenti ning kasvas käibest pisut kiiremini.

Möödunud aastal riigikohtus saadud kaotuse tõttu pidi Tallinna Vesi esitama taotluse veetariifide kinnitamiseks konkurentsiametile. Veebruaris esitatud taotlus on vajanud konkurentsiametiga täiendavat arutelu. "Konkurentsiamet on esialgse taotlusega tutvunud ja teinud ettepanekud mitmeteks täiendusteks, et taotlus kõigi nõudmistega kooskõlla viia. Seetõttu on jätkuvalt teadmata, millal uued tariifid kinnitatakse," teatas börsifirma.

Ettevõte peab esitama täiendatud tariifitaotluse 2. maiks 2018. Konkurentsiametil on taotluse läbi vaatamiseks aega kuni 90 päeva alates nõuetekohaselt esitatud taotluse esitamisest. Piirkonnas kinnitatud ja rakendatavad uued hinnad selguvad peale kogu protsessi läbimist ning kui Konkurentsiamet on uued hinnad heaks kiitnud.

Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest arbitraažikohtust, mis peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ja kas kahju tuleks kompenseerida.