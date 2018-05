BP investeerib akuärisse

Nafta- ja gaasigigant BP on investeerinud läbi oma riskikapitaliettevõtte 20 miljonit dollarit Iisraeli start-upi, mis on oma ambitsioonikaks eesmärgiks nimetanud elektriautode akude ülikiire laadimise.

BP Ventures otsustas moodsasse akutehnoloogiasse investeerida, kuna tahab vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

“Ülikiire laadimine on BP elektrifitseerimisstrateegia üks keskseid teemasid,” teatas ettevõtte üks juhte Tufan Erginbilgic. “StoreDot on näidanud, et neil on suur potentsiaal laadimaks autoakut sama kiiresti kui läheks ühe paagitäie kütuse tankimiseks,” lisas ta.

Suurtest ja tuntumatest ettevõtetest on StoreDoti investeerinud ka Daimler, kes panustas ettevõttesse möödunud aastal 60 miljonit dollarit.

StoreDot on öelnud, et toodetavad akud on loodussõbralikud ning täislaetud akuga saab sõita üle 480 kilomeetri. Akude toiteallikaks on orgaanilised ühendid ning nanomaterjalid.