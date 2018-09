Ummikus Brexiti kõnelused panid naela kukkuma

Briti nael kukkus täna järsult, sest riigi peaminister Theresa May hoiatas, et Brexiti läbirääkimised on jõudnud ummikusse.

Naelsterlingu kukkumine oli suurim alates eelmise aasta novembrist. May ütles, et Suurbritannia ja Euroopa Liit on võtmetähtsusega küsimustes eri meelt ning kinnitas, et tehingu tegemata jätmine on parem kui kehv tehing. Briti ajalehed kirjutasid, et Euroopa Liidu Salzburgi kohtumisel „alandati“ May’d.

„Praegu on seis selline, et Suurbritannia ei liigu May juhtimisel,“ ütles National Australia Banki strateeg Gavin Friend. „See ei ole naela jaoks positiivne ja me jääme oma arvamuse juurde, et viimasel kahel nädalal toimunud naela kallinemine on läinud liiga kaugele.“

Nael kukkus pärast May avaldusi 1,5 protsenti, 1,3064 dollarini. Neljapäeval tõusis kurss vahepeal 1,3298 dollarini, mis on kõrgeim tase alates juulist. Briti 10-aastaste võlakirjade tootlus langes kolme baaspunkti võrra, 1,56 protsendini.

Kui britid ja EL ei suuda kokkuleppele jõuda, siis kukub nael sama palju kui pärast 2016. aasta referendumit, ütlevad strateegid.