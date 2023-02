Apple'i investorid on ärevil: tänane tulemus otsustab aktsia saatuse

Pankrotihaldur: mõnikord on mõttekas ettevõte tappa, et uus asutada

Kui juhtub, et toode või teenus on enda aja ära elanud, rahasüst oleks liiga riskantne või uuendus on väga kulukas, on mõistlik firma likvideerida, et uus asutada, selgitas pankrotihaldur ja saneerimisnõustaja Urmas Tross raadios.

