Tesla kukutati elektrisõidukite tootjate liidrikohalt hoolimata rekordkvartalist

Apple´i aktsia langes järsult

Apple'i aktsia langes teisipäevase New Yorgi börsipäeva lõpus 3,6%, mis on aktsia kõige järsem langus alates augustist. Langusele andis lükke hirm, et iPhone 15 müüki Hiinas aeglustub, vahendas Yahoo Finance.

