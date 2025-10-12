Raadiohommikus: Hipodroomi kvartal ja Tallinnas kohtunud suured riigipead

Nädala esimeses hommikuprogrammis räägime Tallinnas aset leidnud ja äsja lõppenud kõrgetasemelisest kohtumisest, räägime ettevõtete vähesest soovist kaitsta enda intellektuaalomandit ning räägime Hipodroomi kvartali arendajaga.
- Kinnisvaraarendaja Reterra tegevjuhi Reigo Randmetsaga võtame hommikuprogrammis teemaks Tallinna linnaplaneerimise, planeeringute menetlemise kiiruse ja Hipodroomi kvartali arenduse.
- Foto: Andras Kralla
Tallinnas lõppes äsja kõrgetasemeline Tallinn Digital Summit, kus osalesid ka mitmed riigipead. Foorumil räägitust teeb kokkuvõtte Justiitsministeeriumi digitaristu ja küberturvalisuse asekantsler Tõnu Grünberg.
Patendiameti peadirektori Janne Andresooga arutame selle üle, miks Eesti ettevõtjad intellektuaalomandi kaitsel väga aktiivsed pole ja mida selles osas ette võtta.
Esmaspäeval avaldab Äripäev juhtkirjalise seisukoha, milles teeb teatavaks oma valimiseelistuse. Seisukohta kommenteerivad arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv ja ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.
Hommikuprogrammi juhivad Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.
Saatepäev jätkub kolme saatega:
11.00 – 12.00 “Kuum tool”.
Otse-saates vaatame sisse kuuma teemasse ehk räägime planeeringutest. Planeerimisseadus on muutmisel, et menetlused võiksid muutude lihtsamaks ja kiiremaks. Millised on turuosaliste ootused, kes mille eest vastutab ja kuidas hakkab koostöö arendajate ja ametnike vahel välja nägema, sellest räägivad kinnisvaraettevõtte Metro tegevjuht Ain Kivisaar ja linnaplaneerimise ameti juht Martin Karro. Küsimusi esitab Siim Sultson.
13.00 – 14.00 “Tööstusuudised eetris”.
Tööstusuudised eetris. Saates on külas ABB tootmisüksuse juht Argo Aavik ning mootorite ja generaatorite tehasejuht Indrek Saarma, kellega räägime septembris ametlikult avatud suurte sünkroonstaatorite tootmisest Eestis. Nimelt valmivad just Jüris ABB lõppkliendi Royal Caribbeani maailma suurima kruiisilaeva ehk Icon-klassi laeva jaoks toodetavate Azipod-mootorite sünkroonstaatorid. Kuidas mitme meetri suuruste staatorite valmimine Eestisse toodi ja millised on selle otsuse mõjud ABB Eesti tehasele? Saadet juhib Harro Puusild.
15.00 – 16.00 “Lavajutud”.
Saates kuulame vestlusringi Lääne-Eesti ettevõtlusseminarilt, kus räägitakse noorte töötuse teemadel. Jutuajamises osalevad töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull, Hiiumaa ettevõtte Tiit Reisid juht Raido Randmaa ja Pärnu soojusettevõtte Gren Eesti juht Margo Külaots. Vestlust modereerib Aivar Hundimägi.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
