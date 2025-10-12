Raadiohommikus: Hipodroomi kvartal ja Tallinnas kohtunud suured riigipead

Esmaspäeval avaldab Äripäev juhtkirjalise seisukoha, milles teeb teatavaks oma valimiseelistuse. Seisukohta kommenteerivad arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv ja ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.

Hommikuprogrammi juhivad Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00 – 12.00 “Kuum tool”.

Otse-saates vaatame sisse kuuma teemasse ehk räägime planeeringutest. Planeerimisseadus on muutmisel, et menetlused võiksid muutude lihtsamaks ja kiiremaks. Millised on turuosaliste ootused, kes mille eest vastutab ja kuidas hakkab koostöö arendajate ja ametnike vahel välja nägema, sellest räägivad kinnisvaraettevõtte Metro tegevjuht Ain Kivisaar ja linnaplaneerimise ameti juht Martin Karro. Küsimusi esitab Siim Sultson.

13.00 – 14.00 “Tööstusuudised eetris”.

Tööstusuudised eetris. Saates on külas ABB tootmisüksuse juht Argo Aavik ning mootorite ja generaatorite tehasejuht Indrek Saarma, kellega räägime septembris ametlikult avatud suurte sünkroonstaatorite tootmisest Eestis. Nimelt valmivad just Jüris ABB lõppkliendi Royal Caribbeani maailma suurima kruiisilaeva ehk Icon-klassi laeva jaoks toodetavate Azipod-mootorite sünkroonstaatorid. Kuidas mitme meetri suuruste staatorite valmimine Eestisse toodi ja millised on selle otsuse mõjud ABB Eesti tehasele? Saadet juhib Harro Puusild.

15.00 – 16.00 “Lavajutud”.