Sloveenia valitsus plaanib kohustuslikku jõulupreemiat

Tõepoolest, tehnoloogiaettevõttes Pipedrive saab töötaja viis tasustatud vaba päeva, kui ta on võtnud uue lemmiklooma – või ka näiteks siis, kui on kallimast lahku läinud. Finantsgrupi LHV töötaja saab kolm korda aastas võtta “päeva iseendale”, mil ei pea kohale ilmuma ega põhjendama, miks.