Toiduliidu juht: iga vald vajab ettevõtluse strateegiat
Omavalitsused peaksid sihiteadlikumalt investeeringuid meelitama ning tegema suuremate objektide puhul rohkem koostööd, kirjutab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Maksude ja palkade tõus lööb ka Saue-sugust hästi arenenud valda valusalt, kirjutab Saidafarmi juht ja Saue vallavolikogu liige Juhan Särgava (valimisliit Koostöö – Meie Vald) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Rahvastiku vananemisega kaasneb oht, et poliitilised valikud tehakse liialt vananevat valijaskonda arvestades, kuid sedasi muutub linn noortele vähem atraktiivseks, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Leidub mitu teemat, millest kohalikel valimistel võiks rohkem rääkida, selmet riigi tasandi probleeme esile tõsta, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
