Admiral Markets ostab võlakirjad tagasi enne tähtaega

Euroopa finantssüsteem loobub samm-sammult riskide juhtimisest ning võtab omaks suhtumist, et kui pole tehingut, siis pole ka probleemi. Niisugune juristokraatia viib kõige turvalisema, aga ühtlasi kõige kasutuma finantskeskkonnani, kirjutab Admiral Marketsi omanik Alexander Tsikhilov.