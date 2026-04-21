Liveni müük kasvas mitu korda: nõudlus tugevneb

Kinnisvararendaja Liven valmistub aktsiate esmapakkumiseks, mida konkurendid ja analüütikud peavad terve sektori proovikiviks ajal, mil uute korterite müük on pidurdunud ja ähvardab võimalik intressimäärade tõus.
Investori vaates ei ole aktsiate avalikuks esmanoteeringuks ehk IPOks head või halba aega, sest hea pakkumine leiab ikka hea vastuvõtu, ütles kinnisvara arendava Liveni kaasasutaja ja juht Andero Laur.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.