Samsungi tulemused tõmbavad USA aktsiarallile pidurit

USA aktsiaturud alustasid teisipäevast kauplemispäeva erisuunas. Turu pidurdajaks kujunes avamisel tehnoloogiagigandi Samsungi värsked majandustulemused, tekitades kiibiaktsiate seas uue müügilaine. Samal ajal avaldas turgudele survet ka järjekordne nafta hinnatõus.

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