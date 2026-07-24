Tagasilöök USAs: Wise’i aktsia langes 10%

Kui sektor, mis kurdab talentide puuduse üle, jätab suure osa võimalikest talentidest kasutamata, siis ei ole see ainult võrdõiguslikkuse küsimus, vaid ka majanduslik probleem, kirjutab Wise’i globaalse personalipartnerite tiimi juht Tuuliki Poom.
“Mul oli täiesti kopp ees igasugusest finantsist ja ma ei tahtnud sellest enam mitte midagi kuulda,” jagas investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja juht Martin Sokk tänavusel Investeerimisfestivalil.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.