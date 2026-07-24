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Tagasilöök USAs: Wise’i aktsia langes 10%

Londoni börsil kauplev Wise’i aktsia langes reedel ligi 10%, sest USA järelevalveasutus lükkas tagasi ettevõtte taotluse luua riikliku tegevusloaga pank.
Eestlaste Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse asutatud Wise kavatseb esitada uue pangaloa taotluse.
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