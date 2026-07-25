Lightyeari USA partner: finantsturge ootab ees suur ümberkujundus

Investeerimisplatvormi Lightyear infrastruktuuripartneri Alpaca asutaja ja juht Yoshi Yokokawa prognoosis Äripäevale, mis suunas arenevad finantsturud järgmise kümne aasta jooksul ning selgitas, miks on tehisintellekti kasutamine tema hinnangul alles algusjärgus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Yoshi Yokokawa finantsturgude järgmise kümnendi suurimaks muutuseks väärtpaberite liikumist plokiahelale;
- kuidas kommenteeris Yokokawa Lightyeari kiiret kasvu Euroopas ja milles näeb ta selle peamist tugevust;