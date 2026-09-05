Septembri needus: kas investorid peaksid raha taskus hoidma?

Septembril on aktsiaturgudel kehv maine. Mis peitub selle taga ning kas investoritel on põhjust kartmiseks?

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peetakse septembrit ajalooliselt aktsiaturgude kõige nõrgemaks kuuks ning kui tugev see muster tegelikult on;

kas investoril tasub septembri eel aktsiaid müüa või võib selline samm tuua hoopis rohkem kahju kui kasu;