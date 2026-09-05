Septembri needus: kas investorid peaksid raha taskus hoidma?

Tugev USA töötururaport viis reedel riigivõlakirjade tootlused kõrgemale ja aktsiaturud langusesse, sest investorid hakkasid taas arvestama võimalusega, et Föderaalreserv peab visa inflatsiooni ja tugeva majanduse tõttu intressimäärasid tõstma.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.