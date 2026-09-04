Intressitõusu hirm naasis ja jättis Wall Streeti nädala lõpus surve alla
Tugev USA töötururaport viis reedel riigivõlakirjade tootlused kõrgemale ja aktsiaturud langusesse, sest investorid hakkasid taas arvestama võimalusega, et Föderaalreserv peab visa inflatsiooni ja tugeva majanduse tõttu intressimäärasid tõstma.
USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva kerge langusega, sest riigivõlakirjade tootlused tõusid ning investorid hakkasid oodatust tugevama augustikuu töötururaporti järel senisest enam arvestama võimalusega, et Föderaalreserv võib septembris intressimäärasid tõsta.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.