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DelfinGroupi müügitulu jätkas kolmandas kvartalis kasvu

Läti finantstehnoloogiaettevõte DelfinGroup väljastas kolmandas kvartalis 31 miljoni euro eest tarbimislaene. Kasutatud kaupade müügitulu kasvas aastatagusega võrreldes 9%.
DelfinGroup on andnud üheksa kuuga laene 103,5 miljoni euro eest.
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