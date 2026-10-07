Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti, optimistid näevad aktsial kuni 60% tõusuruumi

Novo aktsia kohta lähevad analüütikute hinnangud järjest rohkem lahku. Deutsche Bank kärpis kolmapäeval Taani ravimitootja hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa, DNB Carnegie näeb aga praeguse hinnaga võrreldes üle 60% tõusuruumi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks hindavad analüütikud Novo Nordiski aktsiat nüüd nii erinevalt ja millised riskid nende vaateid kõige rohkem kujundavad;
- kuidas võivad semaglutiidi suur osakaal, uued ravimid ja konkurent Eli Lilly mõjutada Novo järgmiste aastate kasvuväljavaadet.