XPeng tahab olla superkangelane, kuid keep jääb veel suureks

Valik pole tingimata "kõik või mitte midagi"

Teise samba fondivaliku muutmiseks on aega 31. juulini. Kuid kas fondi tasub üldse vahetada ja mille järgi otsustada? Äripäev võrdles fondide tootlust ja tasusid ning küsis ekspertidelt, mida valikut tehes silmas pidada.