Järgmiste valimiste suur teema võib rääkida inimeste kodudest

Ekspert kinnisvaraturu kasvuootustest: mis saaks valesti minna?

Kinnisvaraekspert ja Eesti kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompark rääkis hommikuprogrammis, kuidas kõik makromajanduse näitajad viitavad, et olukord on ehitus- ja kinnisvaraturule väga soodne. "Kõik viitab, et olud on head. Mis saaks valesti minna?"