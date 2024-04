Raadiohommikus: järeldused, mida investor peaks tegema tulemuste nädalast

Nädala viimases raadiohommikus võtame kokku olulisemad sündmused investorite vaatest. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO

Võtame börsivaatleja ja investori Aivar Õepa kaasabil kokku suure tulemuste nädala ookeani taga. Milliste ettevõtete tulemused vastasid turgude ootustele, millised valmistasid pettumise ja kuidas tuleks investoritel saadud info valguses oma portfelle sättida? Mis ootab ees suure seitsmiku aktsiaid?

Äripäeva lugu noortest inseneridest ja nende palgaootusest on tekitanud omajagu vastukaja ja tagasisidet. Uurime masinatööstuse liidu tegevjuhilt Andri Haranilt tööandjate vaatenurka. Kui suur töötasu ootab noort perspektiivikat inseneri? Kas meie tööstusettevõtted suudavad noori piisavalt motiveerida? Kuidas teha inseneri kutse noortele rohkem huvipakkuvaks?

Erakonnad on oma Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjad esitanud, ka üksikkandidaatide nimed on teada. Kes sai kokku tugeva nimekirja? Kas Isamaa suudab populaarsuse realiseerida? Kas Jüri Ratase noortele ja lastele suunatud sotsiaalmeediakampaaniat saadab edu? Kas Reinsalu, Helme ja Kõlvart kavatsevad tõesti erakondade juhtimise Brüsselisse kolida? Inventuuri aitab teha politoloog Tõnis Leht.

Hommikuprogrammis kuuleme ka intervjuud ettevõtlus- ja IT-ministri Tiit Riisaloga, kes kommenteerib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Sandra Särava järgmist tahtmatut eksimust ja tema suhet endise tööandja Boltiga.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Soraineni sagedus”. Saates räägime tehisintellekti seostest tervishoiu ja meditsiiniteenustega. Külas on Soraineni vandeadvokaat Lise-Lotte Lääne ja tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane, saadet juhib Kaupo Lepasepp.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas otsesaates arutletakse selle üle, mille vastu ja kui rängalt eksis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav, kas palgalõhe kiire vähenemine Eestis on pelgalt statistiline silmamoonutus ning kuidas sai uus Tallinna linnavõim hakkama aprillikuise lumega. Ühtlasi tehakse kokkuvõtteid lõpuks ometi kinnitatud USA abipaketist Ukrainale ning kuulutatakse välja nädala võitja ja kaotaja.

Stuudios on ajakirjanikud Kristjan Pruul, Jaroslav Tavgen ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saates räägib DigiDrive’i digimuutuste juht ja digitaliseerimise meistriklassi pikaajaline mentor Kaarel Allikmäe sellest, millised on ettevõtete igapäevased väljakutsed ja võimalused, et võtta edukalt kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Üldistatult on ettevõtteid kahte tüüpi. Need, kes soovivad katsetada, ja teised, kes kardavad, et jäävad rongist maha, aga ei suuda ise midagi kasutusele võtta. Edukad on just need, kes suudavad teadlikult oma IT-arhitektuuri keerukust juhtida ning neil on selged mängureeglid ja põhimõtted, kuidas uusi tehnoloogiaid sinna lisada. Sealhulgas on ka arusaadav äriline eesmärk. Kuidas neid muutusi juhtida, selgub saatest. Saadet juhib Helen Klettenberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Riigirahandus on punases ja seda teadmata ajaks, sest väljavaadet enam-vähemgi tasakaalus eelarveks pole. Kui parempoolsed erakonnad räägivad aina kärpimisest, siis koalitsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid rõhutavad ka mündi teist külge: riigi sissetulekud peavad kasvama.

Terviseminister Riina Sikkut selgitab, kuidas kulud-tulud nulli saada. Julgeolekuekspert Rainer Saks hindab aga, mida toob Ukrainas sõjasuvi — nüüd, mil ka USA abi on mõneks ajaks jälle olemas. Ning jalgpalliajakirjanik Andres Must küsib, kas jalgpalliliidu saatus Aivar Pohlakuga eesotsas tõotab kujuneda selliseks nagu Keskerakonna kuulsusetu hääbumine AD 2024. Saadet juhib Indrek Lepik.

