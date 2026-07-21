Mis saab buumivast kaitsetööstusest pärast sõda?

Kibekiiret edu näitavate kaitseettevõtete näol on Eestisse tekkinud sisuliselt nullist täiesti uus tööstusharu. Nüüd on küsimus, kuidas seda kasvu jätkata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- mis võib saada Eesti kaitsetööstuse kiirest kasvust siis, kui Ukraina sõja praegune nõudlus vaibub;
- miks peab Taavi Veskimägi kodumaist kaitseväge väikestele kaitseettevõtetele kriitilise tähtsusega referentskliendiks;