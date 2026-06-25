Ehitusfirma võlg kukutas Decora kahjumisse

“See on kõigile väga kurb lugu”

Mitmesajale partnerile miljoneid eurosid võlgu jäänud ehituse peatöövõtufirma Evicon Ehitus lootis veel sügisel saneerimisega võlgade tasumisega järjele saada, kuid nüüd otsustas kohus, et ettevõtte päästmisest ei tule midagi välja.