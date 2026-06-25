Ehitusfirma võlg kukutas Decora kahjumisse

Mitmesajale partnerile miljoneid eurosid võlgu jäänud ehituse peatöövõtufirma Evicon Ehitus lootis veel sügisel saneerimisega võlgade tasumisega järjele saada, kuid nüüd otsustas kohus, et ettevõtte päästmisest ei tule midagi välja.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.