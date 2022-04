Mihkel Tammo: juhtimismaastiku uus suund on vaimne intelligentsus

Kui oled valinud õige inimese tiimi, sa usaldad teda ja annad talle kuuluvustunde ja eesmärgi, siis pole vaja teda selleks survestada, et ta head tööd teeks, ütleb Tammo (paremal). Foto: Erakogu

Juhtimises on tõusnud emotsionaalse intelligentsuse kõrvale uus termin, milleks on vaimne intelligentsus, ütleb EASi ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuse direktor ning Rohetiiger algatuse asutaja Mihkel Tammo.

Kui eelmise sajandi ärimudeli keksimine eluiga oli 54 aastat, siis aastal 2022 on see 6 aastat. Selline muutus vajab ka teistmoodi juhtimist. „Meie ümber on palju ärevust, mis minu arust on eelmise põlvkonna Lääne juhtimiskultuuri vili, kus märksõnadeks oli pudelikaelad ja protsesside efektiivistamine: juhi roll oli tekitada pidevalt surveid eesmärkide suunas. Minu vaates peaks olema tänase juhi roll survete eemaldamine,“ ütleb Tammo. „Minu juhtimise alustala on rahulikkus. Kui oled valinud õige inimese tiimi, sa usaldad teda ja annad talle kuuluvustunde ja eesmärgi, siis pole vaja teda selleks survestada, et ta head tööd teeks.“

Saadet juhib Urmas Kamdron.