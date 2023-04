Montonio kaasasutaja: "kui andmetel põhinevas äris läheb midagi pekki, võib putka kinni panna"

Kui andmetel põhinevas äris läheb midagi pekki, siis võib putka kinni panna, leiab Montonio Finance'i kaasasutaja Rasmus Õisma. Foto: Panthermedia/Scanpix

Korraliku andmekaitsesüsteemi omamise ja selle ettevõttest väljapoole kommunikeerimise saab muuta ka müügiargumendiks oma klientidele, rääkis e-makselahendusi pakkuva ettevõtte Montonio Finance kaasasutaja Rasmus Õisma saates „Triniti eetris“.

Õisma sõnul on Montonio Finance'i äri sisuks andmetöötlus ning järgides ja kommunikeerides erinevaid turvastandardeid näitab see partneritele, et ettevõtet saab usaldada. "Kui meil peaks leke toimuma, siis on see mainekahju ka meie kliendile, mistõttu näitame, et andmekaitse on meie jaoks oluline teema," rääkis Õisma, lisades, et ettevõte müübki läbi kommunikatsiooni oma klientidele usaldust.

Saates "Triniti eetris" räägiti toimiva andmekaitse süsteemi ülesehitamisest ettevõttes. Juttu tehti sellest, mida nõuab isikuandmete kaitse üldmäärus ettevõtjatelt ja kus jäävad enamasti ettevõtjad nõuete täitmisel hätta. Räägiti ka privaatsuspoliitika sõnastamisest, sellest, millistel ettevõtjatel on suurem trahvirisk ja kui suureks on sunnirahad Eestis kasvanud, ning lõpetuseks jagatati soovitusi, kuidas alustada andmekaitsesüsteemi loomist ettevõttes.

Külas olid Triniti advokaat Maarja Lehemets, Triniti vandeadvokaat Maarja Pild ja e-makselahendute ettevõtte Montonio Finance kaasasutaja ja juhatuse liige Rasmus Õisma. Saadet juhtis Gregor Alaküla.