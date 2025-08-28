Ehitussektor pöördus teises kvartalis taas langusse

ST Sisuturundus 26.08.25, 09:00

Letsinvest, juhtiv kinnisvara ühisrahastusplatvorm, on oma tegutsemisaja jooksul loonud tugeva ja usaldusväärse investorite kogukonna. Oleme üheskoos rahastanud üle 100 eduka projekti mitmes Euroopa riigis. Ettevõtte kohalikud meeskonnad tegutsevad juba mitte ainult Leedus, vaid ka Hispaanias ja Portugalis, kus nad analüüsivad tähelepanelikult potentsiaalseid projekte ja hoiavad otsekontakti oma arendajatega. Investorid kogusid Letsinvesti poolt välja valitud erakordsete projektide jaoks raha kokku rekordajaga ning mõned projektid pälvisid isegi rahvusvahelise meedia tähelepanu. Tutvuge investeerimisvõimalustega kinnisvaras – Letsinvesti kogukond on nüüdseks avanud uksed paljudele põnevatele projektidele.