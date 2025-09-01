Tagasi 01.09.25, 14:19 Tõnis Leht: rohepöördest rääkides tuleb näidata, milline on isiklik kasu kohalikele Taastuvenergiast rääkides tuleks rohkem rõhuda kasuteguritele, mida arendus kohalikele inimestele toob, märkis analüütik ja politoloog Tõnis Leht Äripäeva raadios. “Üldine õhustik ei ole roheteemadel lihtsamaks läinud, aga toimivad argumendid on olemas,” sõnas Leht.

Tõnis Leht märkis, et tuuleparkide puhul on veenvaim argument see, kui kogukonnad teavad, et saavad arendusest otsest kasu, näiteks odavamat energiat.

Foto: Andras Kralla

Sihtasutus Liberaalne Kodanik (SALK) koostab parajasti suurt uuringut Eesti inimeste hoiakute kohta roheteemadel. Tiimi liige Tõnis Leht möönis, et nii mujal maailmas kui ka Eestis on märgata, et kliimaküsimused lähevad inimestele korda aina vähem.

Et sõnum paremini kohale jõuaks, tuleks Lehe hinnangul rõhutada eelkõige majanduslikke argumente. „Inimese isikliku vahetu kasu kaudu on võimalik teemasid paremini põhjendada,“ sõnas ta.

Leht märkis, et toimib ka see, kui räägime elukeskkonna paremaks muutumisest Eestis, mitte ainult globaalsel skaalal.

Oluline argument on ka julgeolek, märkis Leht. Näiteks fossiilkütustest sõltuvuse vähendamine on otseselt julgeolekuteema, sest kütused pärinevad sageli vaenulikest või ebastabiilsetest riikidest.

Lisaks tuli intervjuus esile, et Eesti inimesed valutavad südant eeskätt metsa pärast, samas kui mõte tuuleparkidest tekitab paljudes trotsi.

Küsis Hando Sinisalu.