Tagasi Gurmeetoidu tootja väldib hindade kergitamist. “Minu kasum on väga väikseks jäänud“ Hiiumaa väiketootja Hiiu Gourmet omanik Ly Johansen tunneb oma nahal, et klient on hinnatundlik. Eriti on tema sõnutsi jõulude ajal kingituste kulurida koomale tõmmanud ettevõtted. Hommikuprogramm

Samal ajal tabab väiketootjaid hinnatõus igal sammul, tõi ta välja. "Minu toote omahind on väga palju tõusnud, aga ma ei saa hinda juurde panna, sest tarbija ei osta,“ tõdes ta. "Minu kasum seal vahel on väga väikseks jäänud."

Johansen on aga leidnud lisategevusi, mis katavad kaubamüügist tulevat miinust.

Samuti on Johansen Hiiumaal turismi paarkümmend aastat eest vedanud ega nõustu, et saarel on tipp- ja madalhooaeg. "Seda tahaks Hiiumaale, et me suudame muuta kuvandit, et me oleme juulikuu koht,“ märkis ta.