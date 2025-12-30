Tagasi Marko Mihkelson: on tekkinud võltslootus, et rahu saab juba käega katsuda Ukraina rahukõneluste käigus on Euroopal tekkinud võltslootus, et rahu on juba käega katsutav, kuid nii see ei ole, hoiatas riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Hommikuprogramm

“Ukraina praegu ainukene päästerõngas on Euroopa nii majandusliku, ja sõjalise abi kontekstis kui ka poliitilise küpsuse kontekstis. Et Euroopas on terve rida riike, Eesti nende hulgas, kes saavad kõige paremal moel aru, mis on tegelikult mängus ja kui suur Venemaa oht ka kogu Euroopale on,” rääkis Mihkelson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Seejuures tuleb tähtsaks pidada ka meie enda diplomaatiat. “Euroopa on riikide kogum ja see vajab pidevalt sisendeid, et ei tekiks sellist võltslootust, et rahu on käega katsutav,” sõnas ta ning lisas, et eurooplastel on eesmärk küll sõda lõpetada, kuid aruaamised, kuidas selleni jõuda, on paraku erinevad.

Intervjuus rääkis Mihkelson ka, millised on Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumise olulisemad järeldused ning mida meelde tuletada Vladimir Putini süüdistusest, et Ukraina ründas tema residentsi.