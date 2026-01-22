Büroode juhid: mikrokorter on praegu parim kaup

Prognoosid

Väikekorterite populaarsuse põhjusteks peavad saates osalevad eksperdid muu hulgas nii seda, et eriti just suuremates linnades eelistatakse järjest enam elada üksi ning samuti ei vaja nooremad inimesed elamiseks suurt elutuba televiisoriga ega ka mahukaid keldreid ja panipaiku.

Küll aga pole Saksing ja Pillesson ühel nõul, kui jutuks tuleb korterite hinna- ja tehingudünaamika. Ingmar Saksing prognoosib, et alanud aastal kerkib keskmine korterite ruutmeetrihind Tallinnas 3–7%, tehingute arv kasvab aasta varasemaga võrreldes lausa enam kui 10%.

Argo Pillesson prognoosib veelgi jõulisemat tõusu. “Julgen panustada, et Tallinnas ei ole 5–10% hinnakasv sugugi ülepakutud.” Samas tehingute hulk kasvab Pillessoni prognoosi kohaselt märgatavalt vähem kui 10%. Samuti hindavad Saksing ja Pillesson erinevalt üürituru väljavaateid.

Eksperdid prognoosivad saates veel kinnisvara väärtuse kasvu erinevates piirkondades üle Eesti ning toovad ka välja konkreetseid linnu.

Samuti käsitletakse tehingute turvalisust ja varjatud puuduste teemat, soovitades müüjatel kasutada professionaalset abi pahatahtlike kaebuste vältimiseks. Saate lõpus selgitavad büroojuhid, kuidas nad plaanivad rakendada tehisintellekti ja andmeanalüüsi, et muuta kinnisvara hindamine ja vahendamine efektiivsemaks.

Saadet juhib Lauri Leet.