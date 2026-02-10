Saku Õlletehase juht Jaan Härms toob välja, et tänu India ja Euroopa vabakaubandusleppele ja maksukoormuse alanemisele muutuvad importtooted Indias kohalikega võrreldes konkurentsivõimelisemaks.
- Saku müügimahud jäid Eestis peamiselt kehva suveilma ja maksutõusude tõttu stabiilseks, isegi vähenesid pisut, rääkis Saku Õlletehase juht Jaan Härms.
Möödunud aastal Saku Õlletehase
eksporditurgude hulka lisandunud India on Jaan Härms
i sõnul väga huvitav turg nii suure rahvaarvu, noorema elanikkonna kui ka kasvava jõukuse tõttu.
Erinevalt nende tavapärasest ekspordimudelist, kus kulusid kannab kohalik partner, kaalub joogitootja India puhul võimalust teha sinna ise investeeringuid. Seda julgustab tegema koostööpartner, kes esindab juba mitut rahvusvahelist brändi ja kellel on lai võrgustik.
Lisaks räägib Härms Saku Õlletehase möödunud aasta majandustulemustest ja India turu potentsiaalist.
Intervjueerib Joonas-Hendrik Mägi.
Saku Õlletehas kaalub Indiasse investeerimist
