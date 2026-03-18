Tagasi Dokument, mis tõstab enesehinnangut ja aitab palka juurde küsida Et alustavad või uues valdkonnas tegutsema hakkavad juhid saaksid ämbreid vältida ning edu saavutada, tasub kasutusele võtta väike nipiarsenal. Sinna võiks kuuluda ka bragdoc, räägivad saates Transferwise’i taustaga juhid.

Saates räägivad autorid edu, juhtimisvisiooni ja -stiili määratlemisest, koosolekute pidamisest ning sellest, kuidas leida tasakaal “hullu panemise” ja EI ütlemise vahel. Lisaks saame teada, mis asi on bragdoc ja kuidas enda saavutusi esile tõsta nii enda kui enda juhtide jaoks – sest muidu ei jõua sa kuhugi ega saa ka palka juurde!

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