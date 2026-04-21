Tagasi Toiduliidu juht: omamärgitooted on koduturu tootjatele saatanast Kaubakettide omamärgitooted pakuvad ühelt poolt Eesti tootjatele muidu kättesaamatuid ekspordivõimalusi, kuid teisalt suruvad jõupositsioonis ketid tootjate jaoks hinnad alla, rääkis toiduliidu juht Sirje Potisepp. Hommikuprogramm

“Mujal maailmas on lausa ettevõtted, kes on spetsialiseerunud private label’ite (omamärgitoodete – toim) tootmisele. Nad saavad suured tellimused suurtelt kettidelt, stabiilsed tellimused, neil ei olegi muret. Meil lisatakse sinna juurde poolnaljaga stabiilne tellimus stabiilselt madala hinnaga,” kirjeldas Potisepp Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Interjvuus kirjeldas Potisepp, miks peab Soome omamärgitooteid tootjatele nii ohtlikuks, et riiklikult üritatakse nende osakaalu vähendama hakata ning miks ta ei soovita Eestil sama sammu astuda.

Küsis Neeme Korv.