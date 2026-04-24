Tagasi Eestis Austraalia aja järgi töötav ettevõte: paljudele see töö ei sobi Fintech-ettevõte Credit24 teenindab Eestist Austraalia kliente, mis tähendab, et töötajate tööpäevad algavad Austraalia aja järgi ehk kell 11 õhtul või kell 1 öösel. Hommikuprogramm

IPF Digital i ehk Credit24 brändi Austraalia klienditeenuste operatsioonijuht Kristjan Jasinski rääkis, et ettevõttesse tööle minnes on ta pidanud oma päeva kaheksa tundi varasemaks lükkama. Tema tuttavad ja pereliikmed teavad, et kui helistada Jasinskile hiljem kui 17.30, siis teda enam kätte ei saa.

Ülemiste Citys töötab öösel kokku 60 inimest. Kõikidele inimestele aga paratamatult selline öötöö ei sobi. “Alguses võib tunduda kõikidele, et mis see siis ära ole, teen öösiti tööd, aga keskeltläbi sellise 2-3 kuu jooksul saavad inimesed aru,” rääkis Jasinski. “Siis me räägimegi inimestega ausalt, et kui sa saad aru, et see sulle ei sobi, siis see on tegelikult okei. Me ei saagi eeldada, et kõik inimesed on sellised.”

Jasinski rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis lähemalt Eesti tiimi korraldusest, kuidas oli pidada meeskonnaga jõululõunat 4.30 hommikul, kes need inimesed täpselt on, kes seda tööd soovivad teha, ning kuidas saada oma unerütm paika.