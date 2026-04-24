Eestis Austraalia aja järgi töötav ettevõte: paljudele see töö ei sobi

Küsis Aivar Hundimägi.
Credit24
IPF Digital (tuntud ka läbi Credit24 brändi) on rahvusvaheline fintech-ettevõte, mis pakub eraisikutele digitaalseid väikefinantseerimise lahendusi 6 turul: Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Mehhiko ja Austraalia. Eestis toimetav meeskond on oluliseks kompetentsikeskuseks, kust juhitakse ja toetatakse erinevaid turge.
Ettevõte kuulub täna veel Londoni börsil noteeritud International Personal Finance (IPF) gruppi, kuid tõenäoliselt vahetab lähitulevikus omanikku. USA investeerimisettevõttega Basepoint on ostuprotsess praegu pooleli.
Eestist teenindatakse Austraalia Credit24 kliente. Austraalias töötab kohapeal ligikaudu 20–25 inimest, samas kui Eesti kontoris Ülemiste City’s toimetab Kristjan Jasinski
alluvuses umbes 60-liikmeline meeskond 16 rahvusest, kes teenindab Austraalia kliente.