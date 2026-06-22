Maakler näeb Tallinna lähivallas investoritele head võimalust

Tallinna ümbruse suvilaturul kasvas kevadel tehingute arv, kuid Uus Maa kinnisvaraturu eksperdi Risto Vähi sõnul ei osteta suvilaid enam üksnes suvepuhkuseks, vaid üha sagedamini aastaringseks elamiseks mõeldud kodu rajamiseks.
Kuigi paljudes Harjumaa väikelinnades on uute kodude keskmine hind juba Tallinnaga võrreldavas suurusjärgus, leidub sellegipoolest hulgaliselt põhjuseid, miks uued kodud kerkivad järjest enam Tallinnast välja.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.