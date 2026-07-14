Tagasi Uus tööriist turundajale: AI kaardistab, kuidas tarbija päriselt valib Värske Balti tarbijauuring näitab, et “armastatuimate brändide” edetabelitest olulisem on mõista, kuidas inimesed otsuseid teevad – ning tehisintellekt annab selleks turundajatele uued tööriistad. Eetris on turundusuudised Peatükid

Põhjalik uuring hõlmab kolmsada küsimust, kuussada brändi ja tuhat vastajat igast Balti riigist. "Eetris on turundusuudised" saate külalised Norstat Eesti äriarendusjuht Katariina Tamm ning Optimisti asutaja ja juht Magnus Lužkov võtsid uuringu luubi alla. Uuringu tegelik väärtus ei peitu meedias kajastust leidvates "armastatuimate brändide" edetabelites, vaid selles, kuidas inimesed mõtlevad ja otsuseid teevad.

Magnus Lužkov kirjeldas, kuidas tehisintellekti abil andmeid sünteesides avanevad brändidele täiesti uued võimalused positsioneerimistööks – töö, mida varem tehti paljuski kõhutunde pealt. Katariina Tamm avas uuringu köögipoolt: kuidas panna inimesed vastama tunniajasele küsimustikule, kuidas tagada andmete kvaliteet ja miks veebiuuring võib olla ausam kui näost näkku küsitlus.

Juttu tuli ka sellest, miks Eestis enam suuri kodumaiseid laiatarbebrände ei sünni, kas vastutustundlikkus on brändidele päriselt oluline või pelgalt silmakirjalikkus, ning millised üllatavad tarbijate vajadused ootavad täitmist. Magnus Lužkov tõi näiteks noorte suure turvatunde vajaduse ja ootamatu nostalgialembuse. Lõpetuseks tunnistasid saatekülalised üles ka omaenda värsked lemmikbrändid.