Eesti šokolaaditootja plaanib rajada Costa Ricasse kakaofarmi
Kuigi kakao maailmaturu hind on pärast viimaste kuude rekordilist tõusu stabiliseerunud, ei tähenda see, et sektori mured oleksid lahenenud, ütles Tallinna šokolaadipoe ja kohviku Chocokoo asutaja Kristel Lankots Äripäeva hommikuprogrammis.
Nõrk globaalne nõudlus ja suurenev pakkumine on viinud kakao hinna enam kui kahe aasta madalaimale tasemele, kaubeldes 3800 dollari tasemel tonni kohta. Analüütikud prognoosivad algavaks hooajaks märkimisväärset toodangu ülejääki.
Kakao ja kohv pole ainsad toorained, mille hind on äkiliste ilmaolude tõttu ülesmäge kihutanud, surve all on ka apelsinimahla ja oliiviõli hind. Ebastabiilne turg paneb toidutootjad ja maaletoojad tarneraskustesse.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.