Tagasi Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele Täna avalikkusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Hommikuprogramm Peatükid

Ivan Sergejev rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et praeguse seisuga on näha, et rahvastik koondub suurlinnade ümber, aga mitte linnade sisse. "Asustussüsteem on muutumas, ajaloolised keskused kaotavad nii inimesi, töökohti kui ka majanduslikku jõudu," märkis ta.

Sergejevi sõnul võtab üldplaneering arvesse tasakaalustatumat ja kompaktsemat ruumikasutust. "Et oleks eneserealiseerimise võimalusi üle Eesti," lisas ta.

Ivan Sergejevit intervjueeris Hebo Rahman-Eccles.