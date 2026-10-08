Tagasi Kaitsetööstuse liit: Ukrainat aitavate ettevõtete nimed võiks avaldada pärast tarneid Ukrainale Eesti riigi toel tooteid tarninud kaitsetööstusettevõtete nimed ja tarnemahud võiksid saada avalikuks pärast toodete kohalejõudmist, leidis Kaitsetööstuse Liidu juht Kalev Koidumäe. Hommikuprogramm Peatükid

Kalev Koidumäe ei pakkunud Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja kindlat avalikustamise mudelit, kuid ütles, et pärast tarnete täitmist oleks võimalik kaaluda ettevõtte nime ja mahu avaldamist. Tema sõnul aitaks see vältida kahtlusi, et riigi raha liigub teadmata või ebaausate protsesside kaudu.

Koidumäe sõnul ei ole ettevõtete tegevus Ukrainas tervikuna salajane, sest paljud neist on oma tooteid ja koostööd ise tutvustanud. Ometi otsustavad ettevõtted praegu ise, kui palju nad oma lepingutest ja tarnetest avalikult räägivad.

Eesti Ukraina abimeede käivitus 2025. aastal ning selle maht ulatub 0,25 protsendini SKPst. Koidumäe sõnul on 2025. aasta tarned tehtud ning 2026. aasta toodetest on üle poole juba kohale jõudnud.