Nordecon sai Tartus 5,6 miljoni eurose ehituslepingu

Tänavu teises kvartalis ja esimesel poolaastal müügitulu suurendanud ehituskontsern Nordecon näeb turul mõõduka taastumise märke, kuid kasumlikkust kärpisid tõusvad sisendhinnad ja projektide portfelli struktuur.
USA aktsiaturud liikusid esmaspäevase kauplemise alguses erisuunaliselt, kuna investorid hindasid võlakirjade tootluse tõusu, euroala majandusega seotud ebakindlust ning lähenevat ettevõtete tulemuste hooaega.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.