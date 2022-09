Eesti suurim tööstushoone katusele rajatud päikesejaam asub Sakus

Eesti suurim tööstushoone katusele rajatud päikesejaam asub Saku Õlletehase katusel. Päikesejaama koos otseliiniga rajas tehase katusele energiaettevõte Alexela, kes võtab lepinguperioodi ehk 20 aasta vältel enda kanda kõik elektrituru riskid. Lepingu lõppedes saab päikesepargi omanikuks Saku Õlletehas.

Saku Õlletehase katus Foto: Mihkel Notta

Tegu on Alexela uuendusliku ärimudeliga, mis kliendi jaoks tähendab elektrikulude ja CO2 jala­jälje vähendamist, ise päikesejaama projekteerimisse ja tehnoloogiasse raha paigutamata. „Saku Õlletehas on meil esimene nii suure­mahuline koostööprojekt, kus kasutame uudset lähenemist. Investeerime kliendi eest päikeseelektrijaama rajamisse alates selle projekteerimisest, lahendusest käivituseni välja ning elektrit müüme talle turuhinnast soodsamalt kogu lepinguperioodi vältel,” sõnas ASi Alexela tegevjuht Aivo Adamson.

Sellise lahenduse valimine ettevõtte elektri­kulude ja jalajälje vähendamiseks on Adamsoni sõnul ülimalt nutikas ja säästlik lahendus. „Alexela on kui energiakaubamaja, kus uksest sisenedes on kliendil võimalik tarbimiseks valida ulatuslik skaala teenuseid ja tooteid. Uudse tootena on meie unikaalsesse portfelli lisandunud mugavuslahendus päikesejaamade rajamise näol, kus klient ise tehnoloogiasse investeerima ei pea, meie teeme seda tema eest ja samas tasub klient lepinguperioodil turust madalamat hinda. Igati mitmekülgne säästuprojekt kliendivaatest – panna taastuv päikeseenergia enda jaoks soodsalt tööle, vähendada nii rohelist elektrit, kasutades oma jalajälge koos võrgu­tasu ja elektriarvetega.”

Kokkuhoid 17 000 eurot aastas

Alexela paigaldatud päikesejaam Saku Õlleteha­se katusel on Eestis suurim tööstushoone katusele paigaldatud päikesepark, mille pindala on 16 200 ruutmeetrit. Võimsust on pargil 1,4 MW ja tootlus aastas 1,1 GWh, mis katab edaspidi õlletarbimise kõrgperioodil, jaama täisvõimsusel töötamisel, kolmandiku tehase elektrivajadusest. Paneele on katusel üle 3500.

„Päikesepargi rajamine on Saku Õlletehase jaoks märgilise tähtsusega – see on osa meie teekonnast väiksema keskkonnajalajälje suunal. Keskkonnasäästlikkus ja vastutustundlik ettevõtlus on meil väga tähtsal kohal ja see on osa meie igapäevasest tööst. Panustame väga palju ressursse oma keskkonnamõju vähendamisse. Kuid mis siin salata, eks sõda Ukrainas on taastuvenergia kasutamise ka teise nurga alt aktuaalseks muutnud. Nii nagu paljud teised ettevõtted mõtleme ka meie veelgi enam n-ö energiaalasele sõltumatusele ehk sellele, kuidas toota võimalikult palju meile vajalikust elektrist ise,” rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Saku Õlletehase päikesepark toodab päevas ilusa päikeselise suveilmaga 9 MW ja vähem päikeselisel suvepäeval 4 MW elektrit.

Saku Õlle­tehase juhatuse liikme sõnul hakkab rajatav päikesepark neile kasu tooma kohe. Aastane eeldatav kokkuhoid on hinnanguliselt 17 000 eurot. „Kokkuhoid meie igapäevaste elektri- ja võrguteenuse kuludelt on kuni 17%, mis omakorda meie aastasest energia­vajadusest katab olulise osa. Piltlikult öeldes saame ainuüksi päikesepargist hangitava energia abil toota kõik Saku Õlletehase pudeli- ja vaadijoogid ehk villida meie pudeliliini ja vaadi­liini tooted,” selgitas Jaan Härms.

Saku Õlletehas lähtub oma kestliku arengu ehk tänapäeval kogu maailmas laialt kasutatava lühendi alla ESG (ingliskeelse väljendi environmental, social and governance lühend) koondatud eesmärkide puhul kontserniüleselt 2017. aastal sätestatud strateegiast Together Towards Zero (TTZ). Strateegial on neli katuseesmärki, muu hulgas plaan saavutada aastaks 2030 tootmises süsinikheitmete nulltase.

Samamoodi on eesmärk hiljemalt 2030. aastaks muutuda süsinikuneutraalseks ka Alexelal, arendades ringmajandust, panustades energiajulgeolekusse ja algatades päriselt süsiniku­jälge vähendavaid projekte. Alexela on eestimaine rohenovaator, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas, arendades jätkusuutlikku tanklavõrgustikku biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise kaudu. Energiakaubamajana müüb ettevõte unikaalse valikuna elektrit, maagaasi ja ballooni- ning mahutigaasi ja pakkudes oma rohkem kui sajas üle Eesti asuvas tanklas autokütuseid, sealhulgas jätkusuutlikke kütuseid. Lisaks on ettevõttel 39 mugavuspoodi. Alexela arendab ka Energiasalve nime kandvat vesi­salvestit Paldiskis, mis annab võimaluse talletada tekkivat päikese- ja tuuleenergiat nendeks tundideks ning päevadeks, kui roheenergiat ei teki piisavalt.

Hakka ka elektritootjaks! Alexela kutsub endaga liituma nii suuremaid kui ka väiksemaid elektritootjaid. Elektrienergia tootmine võimaldab ettevõtte või kodukuludelt kokku hoida ning vähendab oluliselt tootmise või majapidamise ökoloogilist jalajälge. Eesti oludesse sobivad mitmed taastuvenergia väikelahendused nagu näiteks päikesepaneelid, tuulikud, biomassil töötavad elektri ja soojuse koostootmise- ning hüdroelektrijaamad.