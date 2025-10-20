Balti börside staar oli Infortar, Wall Streetile tõi tõusulaine tulemuste hooaeg
Balti börsidest tõusis esmaspäeval enim Tallinna börs, mida juhtis Infortari aktsia. Samal ajal võtsid USA aktsiad suuna ülespoole, kui investorid valmistusid selle nädala kasumiaruanneteks ja inflatsiooninäiduks.
Hiina majanduse kasvutempo oli kolmandas kvartalis viimase aasta aeglaseim, kuid tänu tugevale ekspordile ja tööstustoodangu ootamatule taastumisele usub Peking endiselt, et täidab tänavuse kasvueesmärgi.
USA aktsiad tõusid reedel, kuna president Trump leevendas muret edasise kaubandussuhete eskaleerumise pärast Hiinaga. Samuti hakkasid USA piirkondlike pankade aktsiad taastuma märkimisväärsetest kaotustest, mille tõi kaasa investorite ärevus halbade laenude ja USA krediidikvaliteedi pärast.
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.