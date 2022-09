Sisuturundus

Kuidas valida endale sobilik kindlustus?

Kindlustuse sõlmimine on tihtipeale protsess, millele me ülemäära palju ei mõtle. See sõlmitakse justkui muude tegevuste käigus kas lihtsalt põhjusel, et see on kohustuslik, nagu näiteks liikluskindlustus ning kodulaenu puhul kodukindlustus või on siis tegemist harjumuspärase tegevusega, mis käib lihtsalt teatud eluosadega kaasas. Sellisteks on näiteks reisikindlustus või tihtipeale ka ravikindlustus, soovides tagada hõlpsama eriarstide kättesaadavuse või pakkuda enda ettevõtte töötajatele mõnd lisahüve.

Kuidas aga otsustada, millise kindlustusseltsi juures tasuks endale soovitud kindlustuspoliis sõlmida? Mida tuleks pakutavate kindlustuste juures jälgida? Miks ei oleks mõistlik vaid kindlustuspoliisi hinna põhjal otsuseid langetada?

Enne kindlustuspoliisi sõlmimist oleks esmalt oluline mõelda enda jaoks välja, mille vastu konkreetselt kindlustada soovitakse ning mida täpselt kindlustuselt oodatakse. Sellisel juhul on oluliselt lihtsam sõeluda erinevate teenusepakkujate seast välja just need, kes soovitud tingimustele vastavad ning nende seast juba see üks valida.

1. Seega oleks enne konkreetse kindlustuslahenduse väljavalimist oluline läbi mõelda, mida täpselt kindlustada soovitakse, mis peaks konkreetse kindlustuse alla kuuluma ning mida see peaks katma. Sellega seoses on oluline analüüsida ka, kui suur peaks olema kindlustussumma, mis suudaks taastada kindlustusjuhtumi eelse olukorra. Oluline on siinkohal, et see vastaks ka tegelikkuses kindlustavate esemete väärtusele, mitte ei oleks valitud selle järgi, et kindlustusmakse võimalikult madal hoida. Näiteks reisikindlustuse puhul on oluline analüüsida enda kaasavõetava pagasi väärtust ning valida kattesumma vastavalt sellele. Samamoodi tuleks selgeks teha enda vara väärtus ka näiteks kodukindlustust sõlmides. Lisaks on vastava valikuvõimaluse puhul oluline analüüsida ka erinevaid omavastutuse suuruseid, mille esialgu maksimaalsena valimine võib küll poliisi eest tasutavat arvet vähendada, kuid mis tegeliku õnnetusjuhtumi korral tuleb kliendil endal tasuda. Riskide maandamiseks tuleks mõelda, kui suure omavastutuse summa maksmine oleks tegeliku kindlustusjuhtumi korral optimaalne, tekitamata isiklikku eelarvesse ootamatult suurt kahju.

2. Enda soovitud tingimuste kaardistamise järel tuleks järgmise sammuna tutvuda lähemalt erinevate teenusepakkujate võimalustega ning töötada läbi nende poolt pakutavad kindlustustooted. Siinkohal on oluline rõhutada, et läbi tuleks lugeda ka erinevate kindlustustoodete tingimused, et olla kindel, et ostetakse kindlustustoode, mis vastaks soovitud nõudmistele ka tegeliku õnnetusjuhtumi korral, mitte ei pälviks tähelepanu vaid soodsaima kindlustusmakse või mõne muu meeliköitva pakkumisega. Üldjuhul on erinevate kindlustusseltside toodetega võimalik mugavalt tutvuda nende kodulehekülgedel, kus on lisaks erinevate kindlustustoodete kirjeldusele ja pakutavatele hüvedele välja toodud ka erinevate kindlustustoodete tingimused. Lisaks pakuvad erinevate kindlustusseltside toodete võrdlusvõimalusi ka mitmed kindlustusmaaklerid. Siinkohal tasub kasutada ka võimalust ja võtta küsimuste korral kindlustusseltside spetsialistidega ühendust. Selleks vajalikud kontaktandmed on samuti väljatoodud kodulehtedel, pakkudes lisaks telefoni- ja emaili vahendusel suhtlusele mitmetel juhtudel võimalust ka kodulehel sõnumeid saata.

3. Kui oled erinevate teenusepakkujate toodetega lähemalt tutvunud ning nende tingimuste põhjal selle ühe välja valinud, tuleks järgmiseks poliisi sõlmima asudes lähemalt tutvuda ka erinevate lisariskidega ning valida nende seast välja just Sulle huvipakkuvad ja vajalikud, et kahju tekkides kulusid veelgi vähendada ning sellega ka enda riske maandada. Siinkohal tasuks jällegi mõelda läbi stsenaarium tegelikust kindlustusjuhtumist ning mõelda, millseid lisariske Sa sellisel juhul kõige enam väärtustaksid. Tihtipeale ei too erinevate lisariskide valimine kaasa olulist hinnatõusu kindlustusmaksele, kuid võib olla märkimisväärseks abiks tegelike õnnetusjuhtumite korral. Sellisteks võivad olla näiteks kaskokindlustuse puhul nii asendusauto lisarisk kui ka remondi teostus margiesinduses. Esimesel juhul on tegemist lisariskiga, mida soovitaksime eeskätt inimestele, kes on väga liikuvad ning kelle igapäevaelu toimimine sõltub suuresti transpordivahendi olemasolust. Sellistel juhtudel on asendusauto lisariski valinutel võimalus sõita vastavalt enda eelistustele kas asendusauto või ühistranspordiga ning jätkata vähemalt osaliselt enda tavapärast elu sel ajal, kui isiklik auto paranduses on. Teise nimetatud lisariski soovitame valida eeskätt autoomanikel, kes on soetanud uue auto ning kes soovivad ka peale garantii lõppemist jätkata remonditööde teostust konkreetse automargi esinduses. Lisaks on see soovituslik autoomanikele, kes hindavad konkreetse automargi esinduse kvaliteeti ning peavad oluliseks kindlustunnet, mis kaasneb kindla automargi esinduses teostatud remonditöödega.

Kodukindlustuse puhul oleks selliseks soovituslikuks lisariskiks kindlasti vastutuskindlustus. Tegemist on lisariskiga, mis katab kindlustatud korterist või majast alguse saanud kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud ka ümberkaudsetele naabritele või teistele kolmandatele osapooltele. Lisaks pakub vastutuskindlustus laiendatud kaitset Eesti Vabariigi territooriumil eraisikuna tegutsedes ning hõlmab endas ka lemmiklooma omaniku, jalgratturi ning jalakäija vastutuskindlustust. See tähendab, et juhtudel, kus põhjustatakse kahju jalgratturina, mõne muu mootorita vahendiga või ka jalgsi liigeldes, tuleb laiendatud vastutuskindlustuse kodukindlustusele juurde valinutel tasuda vaid omavastutuse summa.

4. Viimase ja ühtlasi ka kõige olulisema punktina ei väsi me rõhutamast, et kindlustuspoliisi sõlmides tuleks varuda aega ning tutvuda põhjalikult sõlmitava kindlustuse tingimustega, mitte teha seda justkui mööda minnes. Tegemist on Sinu investeeringuga poliisi, mis õnnetusjuhtumi korral peab tagama Sulle meelerahu ja kindlustunde, et olukord laheneb vähemalt majanduslikult Sinu jaoks soodsamatel tingimustel. Seega on oluline, et veenduksid enne kindlustuspoliisi lõplikku vormistamist, mida see konkreetselt endas sisaldab ning milliste kindlustusjuhutumite korral Sind abistab. Sellest tulenevalt on ka oluline, et lisaküsimuste tekkides ei jäetaks neid parimat lootes „õhku“, vaid võetaks kindlustusfirmade spetsialistide või kindlustusmaakleritega ühendust, kes töötavadki igapäevaselt selle nimel, et klientide küsimustele vastata, nende kindlustusvajadused kaardistada ning just neile sobivate kindlustuslahenduste leidmise juures abiks olla.

Artikkel valmis koostöös BTA ga