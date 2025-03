Standard võidab suurhankeid tänu ühele olulisele muudatusele

Viimasel ajal tegeleme eelkõige äriprojektidega, milleks on kruiisilaevade, hotellide, büroode ja koolimajade sisustamine. Pakume täisteenust – hangime, toodame ja paigaldame mööblit ning mõtleme kaasa sisekujunduse väljakutsete lahendamisel. Keskendume välisturgudele, kuid pakume samu teenuseid ka Eestis.

Tootmine on paratamatult keskkonda kahjustav tegevus, kuidas vähendate oma jalajälge?

Sunlyga liitumine oli esimeseks sammuks pärast roheauditi läbimist, et oma jalajälje vähendamise suunas liikuda. Nägime väga selgelt, et energia osakaal Standardi heitmest on väga suur. Ostetud elektrienergia moodustas Standardi jalajäljest 6,3 protsenti. See oli kõige lihtsam asi, mida kiiresti parandada. Meie tehas asub Kosel ning seal kasutamegi distantsilt nii päikest kui tuult energia saamiseks.

Tehases meil ülejääke praktiliselt ei teki. Tootmises on meil kaks olulist suunda: kasutame jääke teistes toodetes või kütame nendega oma hoonet selleks spetsiaalselt kohandatud ja filtersüsteemidega varustatud biokatla abil. Lisaks kasutame võimalusel materjale, mis on keskkonnasõbralikumad. See eeldab kliendiga head koostööd ning kliendi panust, kuna need materjalid on kallimad.

Miks valisite partneriks just Sunly ning kuidas on koostöö sujunud?

Sunly on progressiivne ja innovaatiline ettevõte ning meile on oluline, et nad mõtlevad kaasa ja pakuvad läbimõeldud teenuseid. Sunly annab meile tagasiside, millist energiat ja kui palju me kasutame. Tänu sellele saame paremini aru, mida taastuvenergiate kasutamine täpsemalt tähendab. Näeme, kui palju süsinikheidet me tänu liitumisele kokku hoidame ning seda on võimalik lihtsate vahenditega klientidele tagasi kuvada. Need on ettevõtte turunduse jaoks olulised tegevused – mitte ainult tarbida rohelist energiat, vaid kommunikeerida seda nii laiemalt kui ka ettevõttesiseselt. Varasemalt oli meil börsipakett ja see ei andnud head ülevaadet, millistest allikatest meie energia pärineb. Meil on esimene kuu käimas ning jaanuarikuu raport just valminud.

Kui teadlikud on teie kliendid - kas Sunlyga liitumine aitab teil enda ettevõtet paremini turundada ja konkurentsis püsida?

Jah, ikka. Kliendid küsivad, milline on meie plaan ja kuidas me suudame olla keskkonnasõbralikum ettevõte. Otseselt ei küsita, et kas me kasutame rohelist energiat, kuid vaadatakse ettevõtte CO 2 heidet tervikuna. Näiteks oleme Soomes lõpetamas hotelliprojekti rahvusvahelisele ettevõttele, kus klient küsib projekti CO 2 heite suurust. Peame selle välja arvutama nii toodete, transpordi kui paigalduse osas. Kuna toodete ja transpordi energiakulu on suhteliselt suur, siis on seda ka roheenergia kasutamise mõju. Taastuvenergiate kasutamine annab meile oluliselt parema tulemuse.