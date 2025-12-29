Tagasi ST Preses Nama Kvartāls kaasas kaheksanda võlakirjaemissiooniga 2,9 miljonit eurot Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project lõpetas edukalt oma võlakirjaprogrammi kaheksanda emissiooni osa, kaasates kokku 2,9 miljonit eurot. Sellega on tänaseks programmiga kaasanud kumulatiivselt ligikaudu 45,9 miljonit eurot. Viimane emissiooni osa näitab projekti jätkuvat hoogu ja viitab püsivale investorihuvile arenduse vastu.

„Hoolimata sellest, et jõulupühade lähenemise tõttu on investorite aktiivsus tavapäraselt madalam, kuigi turg on muidu olnud väga aktiivne, näitab 2,9 miljoni euro kaasamine tugevat usaldust Preses Nama Kvartālsi võlakirjade vastu ja nende atraktiivsust. Seda eriti nüüd, kui projekt läheneb ehituse lõppfaasidele.

Usaldust tugevdas veelgi investoritele tehtud esimene kupongimakse vahetult enne selle emissiooni osa käivitamist,“ hindas Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius. „Kaasatud vahendeid kasutatakse ehitustööde rahastamiseks, et tagada projekti valmimine plaanipäraselt ning toetada keskuse pikaajalist arengut.“

Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone ehitustööd kulgevad graafikujärgselt ning paigaldatud fassaadielemendid annavad tänavavaates juba aimu hoone mastaapsusest. Hoone hakkab mahutama kuni 2500 töötajat ning pakub paindlikke, individuaalselt kohandatavaid büroopindu, millel on suurepärane ligipääsetavus mõlemalt poolt Daugava jõge.