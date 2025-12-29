Preses Nama Kvartāls kaasas kaheksanda võlakirjaemissiooniga 2,9 miljonit eurot
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project lõpetas edukalt oma võlakirjaprogrammi kaheksanda emissiooni osa, kaasates kokku 2,9 miljonit eurot. Sellega on tänaseks programmiga kaasanud kumulatiivselt ligikaudu 45,9 miljonit eurot. Viimane emissiooni osa näitab projekti jätkuvat hoogu ja viitab püsivale investorihuvile arenduse vastu.
„Hoolimata sellest, et jõulupühade lähenemise tõttu on investorite aktiivsus tavapäraselt madalam, kuigi turg on muidu olnud väga aktiivne, näitab 2,9 miljoni euro kaasamine tugevat usaldust Preses Nama Kvartālsi võlakirjade vastu ja nende atraktiivsust. Seda eriti nüüd, kui projekt läheneb ehituse lõppfaasidele.
Usaldust tugevdas veelgi investoritele tehtud esimene kupongimakse vahetult enne selle emissiooni osa käivitamist,“ hindas Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius. „Kaasatud vahendeid kasutatakse ehitustööde rahastamiseks, et tagada projekti valmimine plaanipäraselt ning toetada keskuse pikaajalist arengut.“
Foto: Preses Nama Kvartāls
Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone ehitustööd kulgevad graafikujärgselt ning paigaldatud fassaadielemendid annavad tänavavaates juba aimu hoone mastaapsusest. Hoone hakkab mahutama kuni 2500 töötajat ning pakub paindlikke, individuaalselt kohandatavaid büroopindu, millel on suurepärane ligipääsetavus mõlemalt poolt Daugava jõge.
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Projektiga on juba liitunud mitu uut üürnikku, sealhulgas Vendon, juhtiv IoT- ja maksetehnoloogia ettevõte, kes kolib kõik oma tegevused uude büroosse, ning üks Läti suurimaid farmaatsiaettevõtteid, kelle nimi avalikustatakse peagi. Ülevaade projektist Preses Nama Kvartals kodulehel.
Foto: Preses Nama Kvartāls
Võlakirjaprogramm on tänaseks kaasanud kumulatiivselt ligikaudu 45,9 miljonit eurot, mis moodustab umbes 77% Preses Nama Kvartālsi büroohoone jaoks kavandatud võlakirjapõhisest rahastusest. Lisaks suurendati eelmisel nädalal võlakirjaprogrammi tagavat hüpoteeki 46,5 miljoni euroni, tugevdades seeläbi veelgi investorite kaitset.
Võlakirjad jätkavad kauplemist Nasdaq Balti turul, tagades investoritele läbipaistvuse ja järelturu likviidsuse. Iga edukalt lõpule viidud emissiooni osa on viinud projekti lähemale täielikule rahastusele ja valmimisele, kinnitades omakorda turu usaldust AS PN Projecti võlakirjaprogrammi vastu.
Teave Lords LB Special Fund V ja Preses Nama Kvartālsi kohta
Lords LB Special Fund V on teadlikele investoritele mõeldud suletud investeerimisfond. Fond keskendub ärikinnisvara arendamisele Balti riikides. Seda haldab üks Baltikumi suurimaid juhtimisettevõtetest UAB Lords LB Asset Management. 2017. aastal loodud fond on teinud ühe investeeringu Riia äriarendusprojekti – Preses Nama Kvartals, mida arendab AS PN Project.
Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimene etapp hõlmab A-klassi büroohoonet. Edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või elamut, büroohoonet ning muid rajatisi. Plaanis on ka olemasoleva Preses namsi (Ajakirjandusmaja) hoone renoveerimine. Projekti arendaja on Lords LB Asset Management, kelle hallatavate varade maht ulatus 2024. aasta detsembri lõpuks 1,331 miljardi euroni.
Käesolev teade on tasuline turunduskommunikatsioon ega kujuta endast investeerimisnõuannet ega -pakkumist. Käesolevaga esitatakse teavet AS PN Project võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt heaks kiidetud põhiprospektil ja lõpptingimustel. Heaks kiidetud põhiprospekt ja lõpptingimused on kättesaadavad AS PN Project veebilehel:https://lordslb.lt/presesnams_bonds/